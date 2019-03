Icardi quer ficar na Inter de Milão, mas critica dirigentes

O atacante Mauro Icardi comunicou na quinta-feira, 28, em suas redes sociais, que não quer deixar a Inter de Milão. O argentino perdeu a braçadeira de capitão do time, há duas semanas, e há rumores sobre uma saída. Sua mulher e empresária, Wanda Nara, foi acusada de dificultar a renovação do atleta com o clube italiano e teve seu carro apedrejado.

“É nos momentos mais difíceis que o verdadeiro amor se revela. E foi em um desses momentos que eu decidi ficar na Inter, com a Inter (…) Apesar de tudo, eu sempre quis ficar, pelo amor que tenho a essas cores. Recusei ofertas que dificilmente algum jogador profissional teria recusado”, contou.

As exposição pública das situações familiares de Icardi e Wanda não agradam Luciano Spalletti, técnico da Inter, que criticou o jogador. “Alguns problemas não se resolvem com chat, vídeos e likes”, disparou. Os dirigentes do clube, criticados por Icardi na carta, também desaprovam as confusões em que o casal se envolve.

“Neste momento não sei se haverá amor e respeito em relação à Inter e a mim pelas pessoas que tomam as decisões. Não sei se haverá o desejo de agir e resolver as coisas só e exclusivamente pensando na Inter. Muitas coisas podem acontecer numa família, coisas boas e ruins. E por amor, pode aguentar muito, de tudo. Mas o respeito nunca pode faltar”, escreveu o jogador.

O Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, desistiu da contratação de Icardi por causa do comportamento da mulher dele. Wanda Nara foi casada e tem três filhos com Maxi López, atacante do Vasco. No fim de 2013, após sete anos de casamento, López se divorciou de Nara, ao descobrir que ela tinha um caso com Icardi, então seu companheiro de clube.

(Com Estadão Conteúdo)