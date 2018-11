Icardi critica Argentina de Sampaoli: ‘Não havia amizade e companheirismo’

O atacante Mauro Icardi, da Inter de Milão, criticou a última geração da seleção argentina na última terça-feira, 20, após marcar seu primeiro gol com a seleção, na vitória contra o México, por 2 a 0, em partida amistosa. O centroavante da Inter de Milão citou a falta de companheirismo e amizade do grupo eliminado da Copa do Mundo pela França, sob comando do técnico Jorge Sampaoli.

“Estive no grupo anterior e não havia amizade e companheirismo. Antes eu vinha para cá e não sentia isso. Agora formou-se um grupo bonito, todos começaram por baixo e querem passar uma boa imagem à equipe técnica e aos colegas. Com os jogadores experientes não era assim, não precisavam dar tudo para vencer, mas isso acabou. Com uma mudança drástica, o nível de pressão diminuiu”, disse, em entrevista à imprensa argentina.

Icardi não era regularmente convocado na última geração argentina e, inclusive, ficou de fora do grupo que disputou a Copa do Mundo, mesmo depois de vários anos de destaque no Campeonato Italiano. Segundo rumores da imprensa internacional, os jogadores mais antigos da seleção, como Lionel Messi e Javier Mascherano, não gostavam de Icardi pelo fato de ele ter se casado com Wanda Nara, ex-mulher do atacante Maxi López, hoje no Vasco, que foi seu companheiro na Sampdoria.