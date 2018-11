Ibrahimovic: ‘Qualidade do Campeonato Inglês é superestimada’

O sempre controverso Zlatan Ibrahimovic, atualmente no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, relembrou com saudades o seu curto período no Manchester United, mas causou polêmica ao dizer que a qualidade do Campeonato Inglês, apontado por muitos especialistas como o melhor do mundo, é superestimada.

“Gostei da Premier League e minha passagem por lá foi muito emocionante. É um campeonato que recebe muita atenção, embora eu ache que a qualidade é um pouco superestimada, tanto na qualidade individual, quanto na parte técnica. Mas o ritmo é alto. E mesmo sendo o melhor, você não vai conseguir ter sucesso se não conseguir lidar com o ritmo e a velocidade do jogo”, afirmou o atacante sueco em entrevista à revista britânica Four Four Two.

Ibrahimovic, de 37 anos, desembarcou em Old Trafford há dois anos, rodeado de desconfiança. Na época, alguns veículos consideraram que o atleta estava em idade avançada para jogar na Inglaterra, o que lhe serviu de motivação extra.

“Quando eu fui para a Inglaterra eles tiveram sorte que eu não estava com 10 anos a menos. Se eu fiz o que eu fiz aos 35 anos, imagine se tivesse 25, teria uma história diferente. Cheguei lá e eles disseram que eu vim em uma cadeira de rodas. Todas as pessoas que falaram, na Premier League inteira, eu os coloquei em uma cadeira de rodas. Isso foi o que eu fiz”, declarou.

“Além disso, as pessoas diziam: ‘Você não deve ir para a Inglaterra, porque se falhar lá as pessoas sempre dirão que você não foi bom o suficiente’. Todo mundo foi contra isso. E adivinha? Isso me motivou. Isso me deu adrenalina”, finalizou.

Em pouco menos de dois anos na Inglaterra, Ibra marcou 29 gols em 53 jogos e conquistou a Copa da Liga Inglesa, a Supercopa da Inglaterra e a Liga Europa.

Antes, Ibrahimovic atuou por Malmo, Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan e Paris Saint-Germain e foi campeão das ligas nacionais por todos eles.

(com Gazeta Press)