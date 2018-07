Ibrahimovic ironiza estádio nos EUA: ‘Muito pequeno para mim’

Zlatan Ibrahimovic não se impressionou em seu primeiro “clássico” nos Estados Unidos, entre o seu time, o Los Angeles Galaxy e o Los Angeles FC. Depois da partida da última quinta-feira, que terminou empatada em 2 a 2, o astro sueco reclamou do Estádio Banc Of California, com capacidade para pouco mais de 20.000 pessoas. “Vou ser honesto, este estádio é muito pequeno para mim”, ironizou.

“Estou acostumado a jogar diante de 80.000 pessoas. Quando 80.000 pessoas estão te apoiando, espero fazer o meu melhor ainda mais. Porém, quando jogo para 20.000 pessoas e ninguém está te apoiando sinto como se estivesse em um treinamento”, disse Ibrahimovic, que teve atuação apagada – apenas dois chutes a gol e várias bolas perdidas.

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Galaxy empatou nos minutos finais com gols de Romain Alessandrini e Oli Kamara. Com 21 jogos disputados, o Los Angeles Galaxy de Ibra ocupa a quarta posição da Major League Soccer (MLS), principal liga de futebol dos Estados Unidos, com 32 pontos, sete a menos que o FC Dallas, líder da competição.