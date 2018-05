Ibrahimovic é expulso pela primeira vez na MLS

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Los Angeles Galaxy, foi expulso nesta segunda-feira durante o jogo contra o Montreal Impact, em partida válida pelo Campeonato Americano (MLS), no Estádio Saputo, em Montreal (Canadá). O lateral do time canadense, Michael Petrasso, pisou no pé de Ibrahimovic, o sueco ficou irritado, deu um tapa na cabeça do adversário e recebeu o cartão vermelho.

O juiz consultou o árbitro de vídeo para rever o lance e deu cartão amarelo para o lateral, enquanto Ibrahimovic foi expulso com apenas 40 minutos de jogo. Mesmo sem o sueco, o Galaxy venceu por 1 a 0 com gol do atacante Ola Kamara.