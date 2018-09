Ibrahimovic chega a 500 gols na carreira, relembre 5 ‘pinturas’ do sueco

Zlatan Ibrahimovic chegou à incrível marca de 500 gols em sua carreira no último sábado, na derrota de sua equipe, o Los Angeles City, por 5 a 3 para o Toronto, no Canadá, pela Major League Soccer (MLS). O gol histórico, por sinal, foi uma verdadeira assinatura do craque sueco de 36 anos, famoso por seus gols acrobáticos e de rara beleza: um toque de calcanhar que surpreendeu toda a defesa adversária.

Abaixo, VEJA/PLACAR relembra a carreira do artilheiro e desta cinco gols inesquecíveis de Ibrahimovic:

Carreira: Malmö-Suécia (1999-2001), Ajax-Holanda (2001-04), Juventus-Itália (2004-06), Inter de Milão-Itália (2006-09), Barcelona-Espanha (2009-11), Milan-Itália (2010-12), PSG-França (2012-16), Manchester United-Inglaterra (2016-18) e Los Angeles City-EUA (desde 2018)

Títulos: Campeonato Holandês (2001/02 e 03/04), Copa da Holanda (2001/02), Campeonato Italiano (2006/07, 07/08, 08/09 e 10/11), Supercopa da Itália (2006, 08 e 11), Campeonato Espanhol (2009/10), Supercopa da Espanha (2009 e 10), Supercopa da Europa (2009), Mundial de Clubes da Fifa (2009), Campeonato Francês (2012/13, 13/14, 14/15 e 15/16), Supercopa da França (2013, 14 e 15), Copa da Liga Francesa (2013/14, 14/15 e 15/16), Copa da França (2014/15 e 15/16), Copa da Liga Inglesa (2016/17), Supercopa da Inglaterra (2016) e Liga Europa (2016/2017).

Jogos e gols

Clube Jogos Gols Malmö-Suécia 47 18 Ajax-Holanda 110 48 Juventus-Itália 92 26 Inter de Milão-Itália 117 66 Barcelona-Espanha 46 22 Milan-Itália 85 56 PSG-França 180 156 Manchester United-Inglaterra 53 29 Los Angeles City-EUA 22 17 Seleção da Suécia 116 62 Total 868 500

Cinco golaços de Ibrahimovic

19-06-2004 – Suécia 1 x 1 Itália – Eurocopa

A Itália vencia a Suécia por 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, pela primeira fase da Eurocopa disputada em Portugal quando Ibrahimovic, de calcanhar, venceu o goleiro Gianluigi Buffon e marcou de cobertura. O gol ajudou a classificar os suecos e eliminar os italianos na competição.

22-08-2004 – Ajax 6 x 2 NAC Breda – Campeonato Holandês

Em um de seus gols mais recordados e que lhe deu fama mundial, Ibrahimovic recebeu fora da área, driblou quatro jogadores e tocou na saída do goleiro, em seu grande momento pelo Ajax. O narrador holandês chegou a compará-lo com Diego Maradona e Zinedine Zidane.

04-10-2008 – Inter de Milão 2 x 1 Bologna – Campeonato Italiano

Ibra e Adriano formaram uma das duplas de ataque mais temidas do planeta pela Inter de Milão. Diante do Bologna, o Imperador fez boa jogada pela esquerda e cruzou na área. Ibrahimovic antecipou a zaga e, de calcanhar, mandou para as redes.

14-11-2012 – Suécia 4 x 2 Inglaterra – Amistoso

A Suécia venceu a Inglaterra em amistoso disputado no ano de 2012, na cidade de Solna. Nos acréscimos da partida, após corte errado do goleiro Hart, Ibrahimovic, de bicicleta, muito longe da área, marcou um golaço, que lhe valeu o Prêmio Puskas de 2013.

23-10-2013 – Anderlecht 0 x 5 PSG – Liga dos Campeões

Na primeira fase da Liga dos Campeões de 2013/2014, Ibrahimovic marcou os dois primeiros gols do PSG contra o time belga, mas brilhou no terceiro, com uma finalização potente e belíssima de fora da área.