Ibrahimovic brilha em talk show e, enigmático, diz: ‘Estarei na Copa’

Zlatan Ibrahimovic segue dando show nos Estados Unidos. Dias depois de estrear de forma épica pelo Los Angeles Galaxy, da Major League Soccer (MLS), o atacante sueco participou nesta terça-feira do programa do apresentador Jimmy Kimmel, da rede americana ABC, e, como de costume, esbanjou marra e bom humor. No mundialmente famoso talk show, Ibra disse ser um “presente” à cidade de Los Angeles e confirmou sua ida à Copa do Mundo da Rússia – mas de forma enigmática.

“Eu sempre admirei Los Angeles e queria dar-lhe um presente. Pensei por muito tempo e um dia simplesmente aconteceu. ‘Eu devo me dar à cidade’. Foi por isso que vim. De nada”, disse o atacante de 36 anos, sob aplausos e risos do apresentador e da plateia. O “de nada” faz alusão à publicação no jornal local sobre sua contratação semanas atrás.

Filho de pai bósnio e mãe croata, Ibrahimovic desdenhou de seu país de nascimento. “Não sou um sueco típico, não sou gentil como eles… mas os coloquei no mapa”. Ibra ainda garantiu que não é vítima de inveja de seus companheiros por ser o astro do time: “Claro que não, eu os faço super estrelas como eu”.

O atacante com passagens por Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, Milan, PSG e Manchester United ainda deu uma cutucada no apresentador, que se disse surpreso com o entusiasmo da cidade em relação ao futebol, o “esporte que os pais americanos gostariam que seus filhos não jogassem”. “Escute, o o que vocês chamam de soccer, nós chamamos de football...” dizia Ibra. “Nós chamamos de soccer, é melhor você se acostumar com isso”, rebateu Kimmel. “Pois então, o football é o maior esporte do mundo”, brincou Ibra.

Copa do Mundo?

Na parte final da entrevista, Kimmel pergunta se o atacante vai jogar a Copa do Mundo da Rússia pela Suécia. O atacante, então, responde com expressão bastante irônica e enigmática. “Sim, eu vou à Copa do Mundo”. O apresentador insiste, perguntando se ele estará calçando chuteiras ou sapatos normais. “Digo que vou à Copa do Mundo, se eu falar mais, as pessoas vão me enforcar. Mas uma coisa é certa, uma Copa do Mundo sem mim não é uma Copa do Mundo”, finalizou.

Zlatan Ibrahimovic anunciou sua aposentadoria da seleção sueca em 2016, após o país ter sido eliminado na primeira fase da Eurocopa daquele ano, na França. No entanto, após a classificação da Suécia para a Copa de 2018, ele vem dando indícios de que poderá ser convocado. Nesta semana, ele foi anunciado como novo embaixador da marca de cartões de crédito Visa, uma das patrocinadoras do Mundial (seria esta sua participação no evento?).