Ibra recusa fortuna chinesa e ganha salário ‘brasileiro’ nos EUA

O diretor técnico do Los Angeles Galaxy, Jovan Kirovski, revelou nesta terça-feira à revista Sports Illustrated que o sueco Zlatan Ibrahimovic recebe “apenas” 1,5 milhão de dólares (cerca de 5 milhões de reais) por ano para jogar na Major League Soccer, uma quantia inferior ao dos principais nomes do futebol brasileiro.

O dirigente contou que o atacante abriu mão de uma proposta de 100 milhões de dólares (cerca de 333 milhões de reais) da China e assinou contrato de 3 milhões de dólares (cerca de 10 milhões de reais) por duas temporadas para realizar seu sonho de jogar nos EUA.

Como o Los Angeles Galaxy já tinha suas vagas para jogadores que podem receber acima do teto salarial imposto pela liga preenchidas, o vencimento máximo que se poderia pagar foi o oferecido. Mas Ibrahimovic afirmou que o dinheiro não importava nessa fase de sua carreira. “Decidi assinar com o Galaxy porque sei que é o lugar certo para mim”, disse o jogador no dia de sua apresentação.

Nos EUA, o salário mensal de Ibra gira em torno de 416.000 reais. O maior salário do futebol brasileiro em 2017 pertencia a Paolo Guerrero, do Flamengo, que recebia cerca de 900 mil reais mensais. Jogadores como Thiago Neves, D’Alessandro, Diego e Felipe, entre outros, também têm vencimentos superiores aos de Ibrahimovic.

O valor divulgado pelo dirigente do Galaxy não inclui acordos com patrocinadores, o que deve aumentar consideravelmente a fortuna do astro sueco. Ibrahimovic assinou com o Galaxy há duas semanas e, em sua estreia, marcou dois gols na vitória de 4 a 3 sobre o Los Angeles FC, que vencia por 3 a 0.