Ibra não é convocado pela Suécia, mas técnico abre portas

O técnico Janne Andersson convocou a seleção sueca para os amistosos contra Chile e Romênia, os últimos antes da Copa do Mundo. A ausência de Zlatan Ibrahimovic, que anunciou aposentadoria do time após a Eurocopa de 2016, foi sentida e se transformou em pergunta de jornalistas após o jogador sinalizar desejo de retorno em entrevista do começo de março.

Em declaração dada ao site Goal, Andersson disse que o desejo de Ibra só será considerado caso haja um pedido oficial. “Não muda nada para mim. É ótimo que jogadores queiram se juntar a nós, mas eu não acompanho muito o que é escrito ou especulado. Respeito a decisão que ele tomou. Se mudou de ideia, é bem-vindo a falar comigo”, afirmou.

O jogador, atualmente no Manchester United, havia comentado sobre a possibilidade de jogar a Copa da Rússia. “Vamos ver, essa é uma pergunta difícil. Eu quero sentir que eu posso jogar e render. Eu não quero ir só porque sou alguém. A porta não está fechada para nada”, disse em Estocolmo, durante inauguração do seu novo centro de pádel, um esporte parecido com tênis.

Na ocasião, Ibrahimovic disse que seu retorno à seleção não dependia de outras pessoas. “Eu não acho que alguém precisa me ligar. Se eu quiser, estarei lá, é assim que funciona. Mas uma coisa de cada vez. Quando eu puder fazer o que eu quero, eu terei outros pensamentos.” Ele disputou as Copas de 2002 e 2006 – em 2010 e 2014, a Suécia não passou das Eliminatórias.

Recuperado de uma grave lesão no ligamento cruzado, Ibrahimovic não faz uma partida oficial desde 26 de dezembro, no empate em 2 a 2 com o Burnley.