Ibra e Cristiano duelam na Copa Itália: como assistir a Milan x Juventus

Milan e Juventus se enfrentam nesta quinta-feira 13, a partir das 16h45 (de Brasília), no jogo de ida das semifinais da Copa Itália, no estádio de San Siro, em Milão. O sueco Zlatan Ibrahimovic e o português Cristiano Ronaldo são as grandes atrações da partida, que terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming DAZN.

Clique aqui para acessar o DAZN e assistir ao jogo do Inter de Milão x Milan no Campeonato Italiano

Este será o nono encontro entre Ibra, de 38 anos, e Cristiano, de 35. O astro da Juventus leva vantagem, com três vitórias, três empates e duas derrotas. O duelo mais recordado aconteceu no fim de 2013, quando Portugal eliminou a Suécia na repescagem para a Copa do Mundo do Brasil, com vitória por 3 a 2 fora de casa – na ocasião, os craques das equipes marcaram os cinco gols do jogo.

Segundo levantamento do diário La Gazzetta dello Sport, Cristiano e Ibrahimovic têm, somados, 1261 gols em jogos oficiais (723 do português e 538 do sueco).

Publicidade

Pela outra semifinal da Copa Itália, o Napoli venceu a Inter de Milão fora de casa e leva vantagem para o jogo de volta, no San Paolo, marcado para o dia 5 de março.