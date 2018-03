Ibra cogita volta à Suécia para Copa: ‘Porta não está fechada’

O atacante Zlatan Ibrahimovic, do Manchester United, abriu a porta para um retorno à seleção da Suécia na Copa do Mundo deste ano, na Rússia, caso esteja bem fisicamente. “Vamos ver, essa é uma pergunta difícil. Eu quero sentir que eu posso jogar e render. Eu não quero ir só porque sou alguém. A porta não está fechada para nada.”

Durante inauguração do seu novo centro de pádel, um esporte parecido com tênis, em Estocolmo, o jogador de 36 anos acrescentou ser difícil assistir aos suecos jogarem sem ele. “Eu sinto falta. Quando alguém joga numa seleção por 20 anos e então não está mais nela, vê outros jogadores no lugar, é difícil”, afirmou Ibra quinta-feira.

Como de costume, Ibrahimovic deixou a modéstia de lado, ao dizer que seu retorno à seleção não depende de outras pessoas. “Eu não acho que alguém precisa me ligar. Se eu quiser, estarei lá, é assim que funciona. Mas uma coisa de cada vez. Quando eu puder fazer o que eu quero, eu terei outros pensamentos.” Ele disputou as Copas de 2002 e 2006 – em 2010 e 2014, a Suécia não passou das Eliminatórias.

Ibrahimovic tem lutado para conseguir se recuperar de uma séria lesão no joelho sofrida em abril de 2017 e não participou da vitória do United na final da Liga Europa sobre o Ajax em maio. “É difícil estar lesionado. Eu quero jogar, com o clube, com a seleção.”

Sem ele, a Suécia ficou em segundo lugar, atrás da França, no Grupo A das eliminatórias da Copa do Mundo, superando a Holanda em diferença de gols. A seleção então derrotou a Itália para alcançar o torneio. Maior artilheiro da Suécia, com 62 gols em 116 jogos, Ibra deixou a seleção após eliminação na fase de grupos da Euro 2016.

