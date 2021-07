Hulk faz dois e Atlético-MG bate o Corinthians de virada pelo Brasileiro

O Atlético-MG venceu o Corinthians de virada por 2 a 1 na noite deste sábado, 17, na Neo Química Arena, em Itaquera, pela 12ª rodada do Brasileirão. Gustavo Mosquito abriu o placar para o time paulista ainda na primeira etapa e Hulk fez os dois gols do clube mineiro no segundo tempo.

Na próxima rodada, o Corinthians encara o Cuiabá fora de casa, no dia 26, uma segunda-feira. Já o Atlético-MG entra em campo pelo Brasileirão contra o Bahia no dia 25, domingo, em casa. Antes, o time mineiro encara o Boca Juniors pela volta das oitavas de final da Libertadores, na terça-feira, 20.

Na partida, o time da casa abriu o placar com Gustavo Mosquito, aos 38 minutos do primeiro tempo. O meia Cantillo roubou a bola no meio de campo e deu um lindo passe para o atacante, que driblou Júnior Alonso e fez um golaço.

O brilho de Hulk começou aos 18 minutos do segundo tempo, quando o atacante cobrou falta com perfeição, sem chances para o goleiro Cássio e empatou o jogo. A virada veio já aos 40 minutos. Hulk recebeu um ótimo passe na entrada da área e finalizou de primeiro para fazer o segundo do Atlético.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLL DOOOOOO GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! ESMAGAAAAA!!!! HUUUUUUULK VIRA O JOGO NA NEO QUÍMICA ARENA!!! VAMOOOS, #GALO! pic.twitter.com/Jq73lChqmC — Atlético 😷 (@Atletico) July 17, 2021