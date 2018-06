Hospital diz que goleiro Karius sofreu concussão na final da Champions

O Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, anunciou nesta segunda-feira, 4, que o goleiro Karius, do Liverpool, sofreu uma concussão durante a final da Liga dos Campeões da Europa. Após investigação e bateria de exames, os médicos concluíram que a lesão foi causada por uma cotovelada do zagueiro Sergio Ramos, do Real Madrid, logo no início do segundo tempo.

“No momento da nossa avaliação, os principais sintomas residuais e sinais objetivos do Sr. Karius sugeriram que existia disfunção visual e que isto ocorreu imediatamente após o evento (cotovelada de Sergio Ramos). Sintomas adicionais e áreas objetivamente notadas de disfunção também persistiram. É possível que estes problemas tenham afetado o seu desempenho”, explicou o hospital.

Aos quatro minutos do segundo tempo da decisão, quando o jogo estava em 0 a 0, Sergio Ramos acertou o cotovelo no rosto do goleiro após cruzamento na área. A partir do minuto seguinte, começou o pesadelo de Karius, que teve duas falhas incríveis, deixou o campo chorando muito e pedindo desculpas à torcida inglesa, após a derrota por 3 a 1 para o time espanhol.