Honda gera ansiedade no Botafogo; relembre negociações frustradas

A torcida do Botafogo está em polvorosa desde o início desta semana com a possibilidade de o clube anunciar a chegada de Keisuke Honda. O meia de 33 anos respondeu à chuva de comentários em japonês que recebeu dos botafoguenses afirmando que ainda não se decidiu. O negócio segue em andamento e tem chances de se concretizar. Caso termine em mico, não será o primeiro.

Apesar de craques como Tevez, Petkovic e Seedorf terem atuado por aqui, outros tantos estrangeiros, e até mesmo ídolos nacionais, viraram motivo de gozação dos rivais por terem iludido torcedores em negociações que não se concretizaram. PLACAR separou nove casos famosos. Relembre:

Didier Drogba no Corinthians

O negócio chegou perto de se concretizar no início de 2017. O problema é que o Corinthians já dava a negociação como certa. Acabou virando chacota dos rivais quando o atacante marfinense recusou. Para piorar, o clube soltou uma nota oficial, “Valeu, Drogba”, afirmando que ele fazia parte do “bando de loucos”.

Nicolas Anelka no Atlético-MG

Anelka é do Galo. Publicidade — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) April 6, 2014

Este talvez seja o caso mais surpreendente e marcante. Em 2014, o presidente Alexandre Kalil chegou a afirmar que o atacante francês havia acertado com o Atlético-MG. O anúncio irritou Anelka, que esperava que o negócio estivesse de fato fechado antes de qualquer pronunciamento do clube. Por isso, desistiu do acordo. O tuíte continua no ar até hoje.

Riquelme no Palmeiras

Ídolo do Boca e carrasco de diversos clubes do Brasil, Juan Román Riquelme já foi sondado por diversos grandes do país, mas um deles chegou bem perto. Foi pouco antes de Arnaldo Tirone passar o bastão como presidente do Palmeiras para Paulo Nobre em 2013. O dirigente acertou os salários e encaminhou a contratação do craque argentino, mas seu sucessor achou que o negócio era muito caro e desfez o acordo.

Ronaldinho Gaúcho no Grêmio

A diretoria preparou uma festa no Estádio Olímpico, a casa do Grêmio em janeiro de 2011, para receber Ronaldinho de volta ao clube que o revelou. O problema é que o clube não acertou com Assis, irmão e empresário do jogador, e o craque acabou indo para o Flamengo. O episódio das “caixas de som” preparadas para recebê-lo viraram piada em Porto Alegre.

Publicidade

Christian Vieri no Boavista

O já experiente atacante italiano chegou até a posar com a camisa da torcida organizada e treinar no Boavista em 2011. Parecia certo que Vieri ira disputar o Campeonato Carioca. O problema é que ele mudou de ideia e desistiu na véspera do início do torneio.

E aconteceu de novo…

Não é mentira. Vieri já havia deixado outro clube brasileiro na mão dois anos antes. Confirmado como reforço do Botafogo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo em 2009, o italiano simplesmente não apareceu. Sem saber do paradeiro do atleta, o clube desistiu do negócio

Thiago Neves no Palmeiras

O meia, que foi anunciado pelo Grêmio em 2020, quase foi jogador do Palmeiras há 13 anos. O vínculo com o Fluminense estava para perto de terminar e ele estava livre para assinar contrato com o Alviverde, o que acabou acontecendo. Só que Thiago Neves voltou atrás, renovou com o Flu e teve de devolver o que havia recebido dos paulistas.

Publicidade

Vagner Love no Corinthians

Hoje pode parecer estranho achar que isso foi um negócio frustrado – afinal, Love defende o Corinthians, já em sua segunda passagem. Mas em 2005, a contratação virou mico. A MSI, parceria endinheirada do clube naquele ano, procurava um atacante para jogar ao lado de Tevez. Love teve até camisa com o nome divulgada, mas no apagar das luzes o clube não conseguiu acerto com o CSKA, da Rússia. Acabaria contratando Nilmar.

Renato Gaúcho no São Paulo

Em 1997, o Fluminense devia 1,1 milhão de reais ao atacante e ele decidiu não se apresentar. Fingiu ter aceitado a proposta do São Paulo, se apresentou sem vestir a camisa – apenas segurou para as fotos – e sem assinar o contrato. Os cariocas quitaram a dívida e ele voltou para o Rio de Janeiro.