Holanda goleia na reestreia de Van Gaal em casa; França empata

O técnico Louis van Gaal reestreou com o pé direito dentro de casa pela Holanda. Pela 5ª rodada das Eliminatórias para a Copa de 2022, os holandeses golearam por 4 a 0 Montenegro, em Eindhoven, Holanda, neste sábado, 4. Memphis Depay anotou dois gols, e Georginio Wijnaldum e Cody Gakpo finalizaram o placar com um tento cada.

Com o placar, a Holanda assumiu a vice-liderança do grupo G, com 10 pontos, apenas um a menos que a Turquia, que venceu Gibraltar por 2 a 0 pela mesma rodada. Os holandeses encaram os turcos nesta terça, 7, às 15h45 (de Brasília).

Já a França, atual campeã do mundo, empatou por 1 a 1 com a Ucrânia, no Estádio de Kiev, também neste sábado. Os franceses marcaram com Anthony Martial, enquanto os ucranianos anotaram com Mykola Shaparenko.

Apesar do tropeço, a seleção francesa segue na ponta do grupo D, com 9 pontos e nenhuma derrota. Já os ucranianos estacionam na terceira colocação, com 5 pontos. A França enfrenta a Finlândia pelas Eliminatórias nesta terça, 7, às 15h45.