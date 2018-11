Holanda empata no fim e se classifica na Liga das Nações

Mesmo já eliminada e rebaixada no chamado “grupo da morte” da Liga das Nações, a Alemanha complicou a vida da Holanda, que teve que se superar para arrancar um empate nos minutos finais e se classificar às semifinais do torneio. Os alemães venciam por 2 a 0 e davam a classificação à França, mas acabou sofrendo dois gols nos últimos cinco minutos de jogo.

A Alemanha marcou 2 a 0 em vinte minutos, com gols de Werner e Sané. A Holanda descontou aos 40 do segundo tempo, com um belo gol de Promes. Aos 45, empatou com gol do zagueiro do Liverpool, Van Dijk.

Eliminada nesta segunda-feira (19), a França encerrou sua participação nesta fase no dia 16, em derrota de 2 a 0 para a Holanda. O resultado deixou os franceses, ainda em primeiro lugar, com sete pontos, mas com desvantagem no confronto direto com os holandeses, que foram a seis pontos. A vitória holandesa também rebaixou a Alemanha, que tinha um ponto.

Com o resultado desta segunda, os holandeses foram a sete pontos e ultrapassaram os franceses. Os alemães, já rebaixados, foram a dois pontos e encerram a participação no torneio sem vitórias.