Higuaín sobre Real Madrid: ‘Fiz 27 gols…aí compraram Benzema e Kaká’

O atacante argentino Gonzalo Higuaín deixou sua marca de artilheiro por praticamente todos os clubes por onde passou — não sem receber contestações e sofrer com a concorrência de outros grandes nomes. Revelado pelo River Plate, o hoje jogador do Inter Miami, dos EUA, iniciou sua aventura europeia no Real Madrid e vestiu a camisa branca de 2006 a 2013. Em entrevista à ESPN argentina, Higuaín relembrou aquele período e ironizou a exigência no clube mais vitorioso da Europa.

“No ano que Cristiano Ronaldo chegou, ele fez 26 gols e eu 27… e aí na janela seguinte eles compraram Benzema e Kaká. Pensei: não pode ser, quantos gols eu tenho que fazer?”, disse, em tom de brincadeira, o atacante de 33 anos. Ele, no entanto, rasgou elogios ao francês. “Karim fez eu tirar a minha melhor versão e eu a ele, uma pena que não podemos jogar tanto, mas é um 9 tremendo e que evoluiu muito.”

Higuaín recordou que tudo aconteceu muito rápido em sua carreira. Ele foi vendido ao Real Madrid aos 18 anos, pouco depois de se destacar pelo River em um clássico contra o Boca e nas oitavas de final da Libertadores, quando marcou dois gols diante do Corinthians, no Pacaembu, em 2006.

“Não esperava que jogaria seis meses no River e depois iria para o Real Madrid. Esperava que jogaria uns anos no River, disputar Copas Libertadores, e depois daria o salto. Foi difícil entrar no Bernabéu aos 18 anos. No momento, você não consegue valorizar isso, mas com o passar dos anos vejo os maiores artilheiros da história do Real Madrid e me surpreendo com o tamanho do meu feito”, diz Higuain, que marcou 121 gols e conquistou três ligas espanholas pelo clube da capital, antes de partir para o futebol italiano.