Higuaín rebate críticos: ‘É fácil falar do sofá de casa’

Um dia depois de marcar dois gols e desperdiçar um pênalti no jogo em que a Juventus empatou por 2 a 2 com o Tottenham, em Turim, pelo confronto de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o atacante argentino Gonzalo Higuaín rebateu nesta quarta as críticas que recebeu pelo erro cometido no final do primeiro tempo do duelo, quando o seu time vencia por 2 a 1.

“Bom dia. Que fácil é falar depois do jogo da sofá de casa. Até o 2 a 0 era tudo perfeito, depois do 2 a 2 mudam todas as opiniões. Não nos interessamos com isso e vamos a Londres para classificar”, escreveu o atleta, em italiano e em espanhol, em sua conta na rede social Instagram, para depois completar: “Um abraço a todos aqueles querem bem à Juventus”.

Higuaín marcou os dois gols da Juventus, ainda na primeira etapa. Harry Kane e Christian Eriksen empataram para a equipe inglesa, que por ter marcado dois gols fora de casa, poderá avançar às quartas de final com empates por 0 a 0 ou 1 a 1 na partida de volta, marcada para o dia 7 de março, no estádio de Wembley, em Londres. Desta forma, o time italiano terá de buscar a vitória para seguir vivo na competição continental.