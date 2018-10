Hexa da Copa do Brasil, Cruzeiro sobe no ranking dos campeões nacionais

O Cruzeiro venceu o Corinthians nesta quarta-feira, por 2 a 1, em Itaquera, e conquistou mais um título da Copa do Brasil. Com gols de Robinho e De Arrascaeta, o clube mineiro chegou a seu sexto título do torneio (ultrapassou o Grêmio e se tornou o recordista de conquistas) e, de quebra, superou o Santos no no ranking de clubes brasileiros com mais títulos nacionais.

O Cruzeiro ainda empatou com o Flamengo na terceira colocação do ranking, com dez conquistas nacionais para ambos. O clube mineiro também se tornou o primeiro a conquistar dois títulos da Copa do Brasil de forma consecutiva. O Palmeiras é o líder, com 13.

Os dez clubes brasileiros com mais títulos nacionais:

1. Palmeiras – 13 títulos:

– Nove Campeonatos Brasileiros (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016)

– Três Copas do Brasil (1998, 2012 e 2015)

– Uma Copa dos Campeões (2000)

2. Corinthians – 12 títulos:

– Seis Campeonatos Brasileiros (1990, 1998, 1999, 2005, 2011 e 2015)

– Três Copas do Brasil (1995, 2002 e 2009)

– Uma Supercopa do Brasil (1991)

3. Flamengo – 10 títulos:

– Seis Campeonatos Brasileiros (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992 e 2009)

– Três Copas do Brasil (1990, 2006 e 2013)

– Uma Copa dos Campeões (2001)

4. Cruzeiro – 10 títulos:

– Quatro Campeonatos Brasileiros (1966, 2003, 2013 e 2014)

– Seis Copas do Brasil (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

5. Santos – 9 títulos:

– Oito Campeonatos Brasileiros (1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1968, 2002 e 2004)

– Uma Copa do Brasil (2010)

6. Grêmio – 8 títulos:

– Dois Campeonatos Brasileiros (1981 e 1996)

– Cinco Copas do Brasil (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

– Uma Supercopa do Brasil (1990)

7. São Paulo – 6 títulos:

– Seis Campeonatos Brasileiros (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

8. Fluminense – 5 títulos:

– Quatro Campeonatos Brasileiros (1970, 1984, 2010 e 2012)

– Uma Copa do Brasil (2007)

9. Vasco – 5 títulos:

– Quatro Campeonatos Brasileiros (1974, 1989, 1997 e 2000)

– Uma Copa do Brasil (2011)

10. Internacional – 4 títulos:

– Três Campeonatos Brasileiros (1975, 1976 e 1979)

– Uma Copa do Brasil (1992)