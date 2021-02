Herói na Libertadores, Breno Lopes fica fora de lista para o Mundial

O atacante Breno Lopes ficou ausente da lista de 23 jogadores inscritos pelo Palmeiras para a disputa do Mundial de Clubes, no Catar, entre os dias 4 e 11 de fevereiro. Contratado em novembro de 2020 junto ao Juventude, Breno chegou ao clube já fora fora do prazo da janela de transferências internacionais, o que impede a inscrição na competição.

Aos 25 anos e com apenas 17 partidas pelo Palmeiras, o jogador marcou de cabeça o gol que deu ao clube o segundo título de Libertadores, no último sábado, 30, já nos acréscimos da vitória por 1 a 0 contra o Santos, no Maracanã. Até então, Breno vivia um início ainda tímido no clube, com apenas um gol marcado, quatro dias antes da decisão, no empate em 1 a 1 com o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro.

PELA GLÓRIA ETERNA! 🏆🏆 ➤ https://t.co/K7NStxRO3K Defina em 𝖚𝖒𝖆 𝖕𝖆𝖑𝖆𝖛𝖗𝖆 aqui nos comentários a sua reação após o gol de Breno Lopes 👇🤩#AméricaVerde #AlmaECoração pic.twitter.com/InH3H87sOd — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 31, 2021

Além de Breno Lopes, também ficaram de fora algumas das jovens promessas utilizada ao longo da temporada como Renan e Lucas Esteves. O atacante Gabriel Veron, vetado pelo departamento médico do clube para a final devido a uma contusão muscular, consta na lista final, ao lado de Luiz Adriano, Rony e Willian, as opções escolhidas pelo técnico Abel Ferreira para o setor ofensivo.

Caso o Palmeiras entenda que Veron não estará apto para jogar na estreia, programada para o próximo dia 7, ele poderá ser substituído até um dias antes. O primeiro confronto da equipe será contra o vencedor de Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. Se passar, fará a final no dia 11 contra o vencedor da semifinal que terá o Bayern de Munique. Os alemães aguardam o adversário do duelo entre Al-Duhail (Qatar) e Al-Ahly (Egito).

Veja a lista de inscritos pelo Palmeiras:

Goleiros

Weverton, Jailson e Vinicius

Laterais

Marcos Rocha, Viña e Mayke

Zagueiros

Gustavo Gómez, Luan, Empereur, Kuscevic e Emerson Santos

Meio de campo

Felipe Melo, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Lucas Lima, Zé Rafael, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa



Atacantes

Rony, Luiz Adriano, Willian e Gabriel Verón