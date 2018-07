O destaque da Inglaterra é o atacante Harry Kane, mas os ingleses precisaram de outro herói na vitória contra a Colômbia, nos pênaltis, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018. O goleiro Jordan Pickford fez defesa incrível e, após empate na prorrogação por 1 a 1, pegou o pênalti do atacante Carlos Bacca, que selou a classificação inglesa, mas ele não foi unanimidade debaixo das traves durante a preparação para o Mundial.

O goleiro de apenas 24 anos venceu disputa contra Jack Butland, goleiro do Stoke City, líder de defesas na última edição do Campeonato Inglês, com 144, isso sem mencionar que o experiente Joe Hart, titular na última Copa, em 2014, nem foi convocado pelo técnico Gareth Southgate. Pickford jogou na primeira divisão inglesa apenas nos últimos dois anos, por Sunderland e Everton e agora é o dono da posição na seleção.

Revelado pelo Sunderland, Pickford foi emprestado em cinco oportunidades quando era mais jovem, saindo da quinta divisão até chegar à elite inglesa em 2016, tornando-se titular do Sunderland em 2017. Na temporada seguinte, o goleiro chamou a atenção do Everton, tradicional clube de Liverpool, que o contratou por mais de 65 milhões de reais (15 milhões de euros).

Em seis anos, Jordan Pickford foi de reserva na quinta divisão às quartas de final da Copa do Mundo, titular absoluto aos 24 anos de idade e superando um trauma inglês com falhas de goleiros nas últimas edições do Mundial. Quarto em número de defesas na Liga Inglesa, com 121, Pickford terá a Suécia pela frente nas quartas de final, no próximo sábado, às 11h (de Brasília), em Samara.