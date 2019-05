Herói do Tottenham, Lucas garante: ‘Momento mais feliz da minha vida’

O atacante Lucas Moura marcou os três gols da virada do Tottenham sobre o Ajax, por 3 a 2, nesta quarta-feira, 8, na Holanda, que garantiram a classificação inédita do time inglês à final da Liga dos Campeões. O brasileiro de 26 anos garantiu, depois da partida, que vive o melhor momento da carreira.

“Não é somente sobre mim, é um trabalho coletivo. Todos trabalhamos duro. É difícil jogar aqui contra o Ajax, mas precisamos lutar em todos os jogos como lutamos hoje. O futebol é fantástico e nos dá momentos como este. É o melhor momento da minha vida, da minha carreira. Só quero agradecer a todos, porque o que vivo no Tottenham é inacreditável. Estou muito feliz”, declarou.

O Tottenham chegou à Holanda com desvantagem de 1 a 0, que ainda aumentou no primeiro tempo do confronto, quando o zagueiro Mathijs de Ligt e o meia Hakim Ziyech colocaram o Ajax à frente no placar. Lucas marcou dois gols em quatro minutos no segundo tempo e, aos 50 minutos, praticamente no último lance, o brasileiro aproveitou a sobra e bateu no canto do goleiro André Onana, dando a classificação ao Tottenham.

“É impossível descrever o que estou sentindo. Estou muito feliz e orgulhoso. Nós sempre acreditamos, demos tudo dentro de campo e merecemos essa vitória. Foi um grande presente de Deus, gostaria de compartilhar com meus companheiros, família e amigos.”

Lucas chegou a sua segunda partida com três gols pelo time inglês – a primeira ocorreu no mês passado, em uma vitória por 4 a 0 sobre o Huddersfield, pelo Campeonato Inglês. A boa fase na carreira ainda lhe dá chances de ser convocado para a seleção brasileira, que disputa a Copa América, em casa, no mês de junho. O técnico Tite divulgará a lista de jogadores no próximo dia 17.

Final da Champions

O Tottenham fará um clássico inglês contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões, marcada para o dia 1º de junho, a partir das 16h (de Brasília), em Madri, na Espanha. Esta é apenas a segunda final inglesa da história do torneio – a primeira foi entre Manchester United e Chelsea, em 2008, com vitória do time de Manchester nos pênaltis.