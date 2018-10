Darío Benedetto viveu o auge de sua carreira nesta quarta-feira ao marcar os gols da vitória do Boca Juniors sobre o Palmeiras, na Bombonera, em Buenos Aires, na primeira partida da semifinal da Libertadores. O atacante de 28 anos não balançava as redes havia 339 dias, abatido por sequência de lesões que tiraram sua chance de disputar a Copa do Mundo da Rússia pela seleção argentina.

“É muita emoção por tantos meses de esforço. Venho sofrendo com lesões e por isso fico muito contente por voltar a marcar, o que é importante para um atacante, ainda mais nessa fase. Tomara que possa continuar dessa maneira”, afirmou Benedetto, após a partida.

O jogador revelado pelo Arsenal de Sarandí e com boa passagem pelo futebol mexicano vivia boa fase pelo Boca Juniors quando, no fim de 2017, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele era o artilheiro da equipe na época e vinha sendo convocado por Jorge Sampaoli para a seleção da Argentina.

Para piorar, depois que se recuperou da lesão no joelho, teve um novo problema, uma tendinite no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo que o deixou fora da fase de grupos da Libertadores. Como tem voltado aos poucos a jogar, Benedetto enfrenta a forte concorrência no setor e não tem sido titular. O técnico Guillermo Barrios Schelotto vem optando por Ramon Ábila, ex-jogador do Cruzeiro.

Para o jogo no estádio Allianz Parque, em São Paulo, na quarta-feira que vem, provavelmente o artilheiro do primeiro jogo deverá continuar no banco de reservas, ao lado de Carlitos Tevez. Mas ganhou elogios rasgados do técnico Guillermo Barros Schelotto, que revelou que Benedetto chegou a receber propostas de clube europeus antes da lesão. “Ele teve de voltar do zero. O mérito dele é de não se abater. Tinha um futuro na Europa, mas não desistiu.”

(com Gazeta Press e Estadão Conteúdo)