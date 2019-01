Hernanes se apresenta ao São Paulo durante pré-temporada nos EUA

Um dos principais reforços do São Paulo para a nova temporada, o meia Hernanes se apresentou ao clube direto nos Estados Unidos. O jogador se juntou à delegação do time brasileiro em Orlando e passou a integrar o grupo que fará a pré-temporada em solo norte-americano, na disputa do torneio amistoso Florida Cup.

Hernanes desembarcou em solo americano na madrugada deste sábado 5. Ele foi até os Estados Unidos direto da China, onde defendia o Hebei Fortune. Seu acerto com o clube paulista foi confirmado no dia 29 de dezembro. Ele assinou contrato em definitivo até o fim de 2021.

Já neste sábado o meio-campista passará a integrar todas as atividades do clube, na Flórida. A pré-temporada do São Paulo teve início na quinta-feira, na reapresentação do grupo para a preparação para o ano de 2019.

A delegação chegou aos Estados Unidos na sexta-feira, após uma viagem de nove horas. Em Orlando, o grupo reencontrou Arboleda, Nene, Everton, Diego Souza e Tréllez. Os cinco atletas já estavam no local, no fim de suas férias. Com a chegada precoce, os cinco jogadores já fizeram trabalho físico na sexta com o preparador físico Henrique Martins, que chegou aos EUA antes da delegação.

Neste sábado, os jogadores vão iniciar os treinos sob o comando do técnico André Jardine, de olho na disputa da Florida Cup. O time brasileiro estreará no dia 10, contra o Eintracht Frankfurt-ALE. Dois dias depois, o adversário será o Ajax, da Holanda, equipe de David Neres, ex-jogador do clube brasileiro. Participa da competição ainda o Flamengo.

Nos Estados Unidos, a delegação são-paulina conta com 30 jogadores, em sua preparação para a nova temporada.

Confira a lista dos jogadores do São Paulo que farão a pré-temporada nos EUA:

Goleiros: Jean, Júnior, Lucas Perri e Tiago Volpi;

Laterais: Bruno Peres, Edimar, Igor Vinícius, Léo e Reinaldo;

Zagueiros: Anderson Martins, Arboleda, Bruno Alves, Lucas Kal e Rodrigo;

Volantes: Araruna, Hudson, Jucilei, Liziero e Willian Farias;

Meias: Everton, Everton Felipe, Helinho, Hernanes e Nenê;

Atacantes: Biro Biro, Brenner, Diego Souza, Gonzalo, Pablo e Tréllez.