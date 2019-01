Hernanes: ‘O São Paulo é muito grande para ficar tanto tempo sem títulos’

O meio-campista Hernanes foi apresentado pelo São Paulo nesta segunda-feira, 7, em Orlando, na Flórida, onde a equipe realiza a pré-temporada. Aos 33 anos, a principal contratação do time para 2019 ressaltou o ‘inconformismo’ com o longo período sem títulos conquistados pelo time, que levantou seu último troféu em 2012, na Copa Sul-Americana.

“Com certeza darei a minha parcela de contribuição, pois vencer para mim é questão de obrigação, ainda mais vestindo essa camisa muita pesada. O São Paulo é muito grande para ficar tanto tempo sem títulos”, declarou. Trago a inconformidade com essa espera absurda de tempo por títulos. Aqui no São Paulo só está bem se está ganhando. Temos de estar inconformados até levantar um troféu e fazer campanhas dignas”, declarou.

A pressão e a cobrança para o São Paulo retornar aos seus melhores momentos foi algo comum nas últimas temporadas, mas Hernanes garantiu que isso não será um problema. “A pressão tem de existir. Ela existe e é boa. Quando estudamos química, entendemos que se mudar a pressão algumas equações não acontecem. Num clube como o São Paulo, tem de existir pressão mesmo”, explicou o meia.

Hernanes iniciará sua terceira passagem no São Paulo. Na primeira, conquistou dois títulos do Campeonato Brasileiro, em 2007 e 2008, antes de se aventurar na Itália, por Lazio, Inter de Milão e Juventus. Já na última, em 2017, o clube paulista lutou contra o rebaixamento no Brasileirão. Segundo Hernanes, o atual momento é promissor.

“Eu acho que o mais importante é a qualidade dos jogadores. Não tem como ser campeão sem ter matéria prima de qualidade. Naquele time vencedor (de sua primeira passagem), era muita qualidade. Por isso, também, que estou esperançoso, porque vejo qualidade no grupo. Temos condições de brigar. E isso me conforta. Não tem magia”, contou

Hernanes não joga desde o dia 11 de novembro, na última rodada do Campeonato Chinês, quando ainda vestia a camisa do Hebei Fortune. Ele terá chances de estrear pelo São Paulo na próxima quinta-feira, contra o Eintracht Frankfurt, pela Flórida Cup, torneio de pré-temporada que será transmitido em TV aberta pela Band e, em TV fechada pelo SporTV.