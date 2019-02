Hernanes é expulso pela terceira vez na Europa

Hernanes, apesar de jogar como segundo volante, é um jogador muito leal. Na Europa, desde que chegou para a temporada 2010/2011, o brasileiro foi expulso poucas vezes. Nesta terça (3), isso aconteceu pela terceira vez.

Logo que chegou à Europa, em 2010/2011, para defender a Lazio, o volante fez 37 jogos e recebeu apenas um cartão amarelo em toda a temporada.

Na temporada seguinte, ainda pela Lazio, foram 42 jogos e apenas cinco cartões amarelos. O jogador não foi expulso em nenhuma oportunidade.

A primeira expulsão veio em sua terceira temporada pela Lazio, em 2012/2013. Foi a temporada com mais amarelos do brasileiro até então (7). E a expulsão veio na nona rodada do italiano, no começo da temporada, dia 28 de outubro de 2012, em derrota de 0 x 2 para a Fiorentina, de forma direta.

Na temporada 2013/2014, por Lazio e Internazionale, o jogador foi expulso pela segunda vez, recebendo dois amarelos. Foram nove amarelos em 38 jogos, com a expulsão vindo logo no começo da temporada, ainda pela Lazio, em derrota de 1 x 4 para a Juventus. O jogador foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo no jogo.

Na temporada, inteira pela Inter, passou ileso e com apenas oito amarelos. Até agora, pela Juventus, só havia recebido um amarelo em 11 partidas. Na 12ª foi expulso de forma direta contra o Borussia Mönchengladbach, no começo da segunda etapa, após entrada dura no adversário.