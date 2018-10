Helicóptero cai ao lado do estádio de futebol do Leicester

O helicóptero de Vichai Srivaddhanaprabha, dono do time de futebol britânico Leicester City, caiu neste sábado no estacionamento do Estádio King Power Stadium, na cidade de Leicester, na Inglaterra. O acidente ocorreu uma hora depois do final de uma partida contra o clube West Ham.

Ainda não foi confirmado se Srivaddhanaprabha estava no aparelho, que explodiu em chamas, segundo o jornal The Guardian.

As autoridades policiais não informaram a identidade dos passageiros. Testemunhas disseram que o helicóptero despencou logo depois de ter decolado. Funcionários do clube se mostraram descontrolados diante do aciedente, enquanto os agentes de segurança tomavam as precauções e ajudavam a apagar o fogo. O goleiro do Leicester, Kasper Schmeichel, foi visto chorando.

O bilionário tailandês Srivaddhanaprabha, de 60 anos, dono do King Power Duty Free, comprou o Leicester em 2010. Sob sua liderança, o time subiu para a primeira divisão, ao final da temporada de 2013/2014, e conquistou o título da Premier League em 2016. Srivaddhanaprabha costumava se deslocar do estádio no helicóptero. O tailandês tornou-se uma das figuras mais populares de Leicester.

O Leicester City ainda não fez nenhum comentário sobre o acidente, Segundo o Guardian, as áreas ao redor do estádio foram isoladas, mas houve confusão entre os agentes de segurança e as pessoas que filmavam e fotografavam o acidente.

O torcedor Tim Acott, de 40 anos, afirmou ao Guardian que estava “tremendo feito vara verde”. Ele contou que o helicóptero girou em espirais antes de cair no chão, causando um grande estrondo e se envolvendo em chamas. Ele acrescentou que não havia pessoas daquele lado do estacionamento, de onde o aparelho decolara.