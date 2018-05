Hazard: ‘Para ganhar Bola de Ouro é preciso ser egoísta. E eu não sou’

O meia-atacante belga Eden Hazard, do Chelsea, afirmou nesta sexta-feira, em entrevista à emissora britânica BBC, que para se tornar o melhor jogador do mundo é necessário ser egoísta, algo que, segundo ele, não faz parte de sua natureza.

“Meu pai sempre me disse isso e eu concordo. No futebol de hoje, se você quiser ganhar algo como o prêmio Bola de Ouro ou ser artilheiro, é preciso ser egoísta, mas não consigo agir dessa maneira”, contou. No ano passado, ele foi o 19º colocado na premiação oferecida pela revista France Football.

Com futuro ainda incerto no Chelsea, principalmente porque o clube inglês não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada, Hazard ainda analisa ofertas de outros clubes e tentará liderar a seleção da Bélgica na Copa do Mundo de 2018.