Harry Kane some de treinos no Tottenham e alimenta saída para o City

Capitão da seleção inglesa na última Eurocopa, o atacante Harry Kane, 28 anos, foi novamente a principal ausência no treinamento do Tottenham, que iniciou nesta semana a pré-temporada. Principal artilheiro da última Premier League, com 23 gols, o jogador deveria ter se reapresentado na segunda-feira, 2, para exames médicos. A atitude alimenta ainda mais a possibilidade do jogador de se transferir para o rival Manchester City.

De acordo com o jornal inglês Mirror, Kane avisou deseja sair do Tottenham para jogar sob o comando do técnico espanhol Pep Guardiola. O presidente do clube inglês, Daniel Levy, afirmou que a liberação aconteceria mediante ao valor de 100 milhões de libras (728 milhões de reais), valor que parece ter esfriado uma possível negociação.

Em meio ao impasse, o City tenta a contratação do meio-campista Jack Grealish, do Aston Villa, que tem cláusula de rescisão no mesmo valor. De acordo com o Manchester Evening News, o clube deve, oficialmente, desistir de um acordo com Kane e fechar com o jogador, também destaque na campanha que levou o English Team ao vice-campeonato da Eurocopa.

Harry Kane ainda possui mais três anos de contrato com o Tottenham, que não se pronunciou oficialmente sobre uma possível punição pelas ausências.

Além de maior artilheiro da última edição do Inglês, Kane também foi o principal assistente, com 14 passes que ocasionaram gols de companheiros. O Tottenham, no entanto, terminou com um modelos sétimo lugar, com 62 pontos, conseguindo apenas classificação para a recém-criada Conference League, terceiro escalação dos torneios europeus de clubes.