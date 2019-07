Harry Kane faz em amistoso contra a Juventus o ‘gol que Pelé não fez’

A partida entre Juventus e Tottenham, válida pela International Champions Cup, torneio de pré-temporada disputado em três continentes diferentes, estava caminhando para terminar empatada neste domingo, quando o atacante inglês Harry Kane fez um gol antológico do meio de campo, nos acréscimos do segundo tempo, para dar a vitória ao time inglês por 3 a 2. O vídeo logo viralizou nas redes sociais e muitos internautas compararam o feito àquela tentativa de Pelé na Copa do Mundo do México, em 1970, quando o Rei do futebol tentou surpreender o goleiro da Tchecoslováquia, mas a bola caprichosamente passou do lado de fora da redes.

O jogo, realizado em Singapura, começou com forte domínio da Juventus no primeiro tempo contra um time misto do Tottenham. O time italiano criava melhores oportunidades com Cristiano Ronaldo e Bernadeschi, tinha mais posse de bola, mas acabou tomando o primeiro gol da partida, anotado pelo argentino Erik Lamela, que abriu o placar para os ingleses aos 30 do primeiro tempo.

A Juventus voltou do intervalo com foco e mais decisiva na partida, conseguindo a virada com gols consecutivos do argentino Gonzalo Higuaín, aos 11 minutos, e de Cristiano Ronaldo, aos 15, após cruzamento de De Sciglio. O atual campeão italiano contou com a estreia do holandês Matthijs De Ligt, jovem zagueiro contratado junto ao Ajax na última semana, e o retorno da lenda Gianluigi Buffon ao gol.

Com vários titulares em campo, o Tottenham reagiu logo na sequência e empatou novamente a partida com gol do brasileiro Lucas Moura após assistência do francês Tanguy Ndombélé, que chegou do Lyon nesta janela de transferências. A partida continuava equilibrada, com os dois times criando chances.

Foi só nos acréscimos, aos 48 minutos, após Lucas roubar a bola no meio de campo, que Kane conseguiu encobrir Szczesny com o chute antológico do meio de campo e garantir o triunfo de virada para o Tottenham.

A equipe inglesa ainda faz mais duas partidas pelo International Champions Cup: enfrenta o Manchester United, na China, no dia 25 de julho, e a Inter de Milão, no seu estádio em Londres, dia 5 de agosto.

A Juventus também tem mais dois compromissos na competição. Mede forças com a Inter de Milão, em Nanquim, no próximo dia 24, e fecha sua participação pegando o Atlético de Madrid, em Estocolmo, na Suécia, dia 10 de agosto.