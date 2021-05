Hansi Flick será o técnico da Alemanha depois da Eurocopa

A Federação Alemã de Futebol (DFB) confirmou nesta terça-feira, 25, que Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique, será o técnico da seleção nacional após a Eurocopa deste ano. A decisão se dá pois Joachim Löw, que comanda a equipe desde 2006, pediu para sair após o campeonato europeu.

Flick chega à Alemanha para dar continuidade a um trabalho extremamente longevo, para os padrões atuais. Löw está na Federação Alemã desde 2004, quando era auxiliar técnico de Jürgen Klinsmann, e assumiu o protagonismo em 2006, logo após a Copa do Mundo. Sob comando da seleção alemã, conquistou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2017. Em 189 partidas, venceu 120 jogos, número recorde.

Hansi, por outro lado, é vitorioso e conhece os funcionamentos da DFB, pois foi auxiliar do próprio Joachim Löw entre 2006 e 2014. Contudo, chamou a atenção pelo seu último trabalho, no Bayern de Munique. No clube bávaro, em duas temporadas levantou sete títulos, entre eles, a Liga dos Campeões 2019/20.

A seleção alemã estreia na Eurocopa dia 15 de junho, contra a França, atual campeã mundial. No grupo dos germânicos também está Portugal, atual campeão europeu, e a Hungria.