Haaland marca e Borussia vence; Sheriff bate Shakhtar e faz história

O segundo dia de fase de grupos de Liga dos Campeões começou com fatos rotineiros e outros surpreendentes. O comum foi o gol do jovem atacante noruguês Erling Haaland, 21 anos, na vitória por 2 a 1 do Borussia Dortmund sobre o Besiktas, em Istambul. Já a surpresa aconteceu na vitória por 2 a 0 do Sheriff, clube estreante na Champions, em cima do Shakhtar Donetsk em partida disputada em Tiraspol, na Moldávia.

Guia PLACAR da Champions já está disponível; saiba como assinar

Na Turquia, o Besiktas buscava pontuar contra um dos favoritos do grupo C da competição, que também conta com Sporting e Ajax. Contudo, nem o barulho da torcida presente foi capaz de conter superioridade do Dortmund. Aos 20 minutos, o meio-campista Jude Bellingham abriu o placar para os alemães.

Dos pés do inglês também saiu o passe para Haaland marcar o tento que ampliou o marcador. Com isso, o atacante norueguês chegou a seu 21º gol em 17 jogos (média de 1,32 gols por jogo) na Champions League. No fim, após cobrança de falta de Pjanic, o defensor Francisco Montero diminuiu para o time turco.

Em Tiraspol, capital da região da Transnístria, Moldávia, o Sheriff seguiu fazendo história. Estreante na fase de grupos da Liga dos Campeões e dono de uma trajetória emocionante nas fases preliminares, o clube fez bonito para sua torcida. Logo aos 16 minutos do primeiro tempo, o lateral-esquerdo brasileiro Cristiano Leite cruzou para Adama Traoré marcar o primeiro gol moldavo da história da Champions.

Eficiente sem ter a bola, o clube da casa não cedeu chances ao Shakhtar e, no segundo tempo, novamente dos pés de Cris Leite, saiu o passe para balançar as redes; o autor da vez foi Momo Yansane.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!