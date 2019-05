‘Há esperança, é futebol’, diz Klopp, sem Firmino e Salah diante do Barça

O Liverpool terá uma missão bastante complicada nesta terça-feira, 7, quando tentará reverter a derrota por 3 a 0 para o Barcelona na semifinal da Liga dos Campeões. E além do placar desfavorável, o time da casa terá dois desfalques importantíssimos: Mohamed Salah e Roberto Firmino. O técnico Jürgen Klopp, no entanto, mantém o otimismo.

“Há esperança, é futebol. Não estamos nem perto de desistir”, afirmou Klopp, em entrevista nesta segunda-feira, 6, em Anfield. O treinador alemão confirmou que a dupla de ataque não têm condições físicas de entrar em campo. “Os dois não estão disponíveis para amanhã. Salah está melhor na recuperação, mas ainda não pode jogar.”, disse, em entrevista coletiva.

A ausência do brasileiro, que começou o jogo de ida no banco de reservas, já era certa, devido a uma lesão muscular; já o egípcio deixou o jogo contra o Newcastle, no sábado 4, após um choque de cabeça. Klopp confirmou que seu principal jogador sofreu uma concussão. “Ele queria jogar, mas os médicos não permitiram.”

Questionado se precisaria fazer uma partida quase perfeita para parar Lionel Messi, autor de dois gols no primeiro jogo, Klopp tentou ver o lado positivo de enfrentar o craque argentino. “Esqueça a palavra ‘quase’, temos de ser perfeitos e vamos fazê-lo. Temos de criar uma atmosfera, deve ser uma festa do futebol, e nem podemos beber álcool durante o jogo. Pode ser nossa última partida da Champions no ano e temos de aproveitar.”

O treinador ressaltou que o time não pode se afobar em busca do gol. “Não temos apenas de marcar gols, mas não podemos levar. Sabemos o tamanho do desafio. O time tentará ao máximo, mas isso não significa que dará certo. Temos de ir passo a passo, é possível marcar três gols nos últimos dez minutos.”

O clássico europeu acontece nesta terça-feira, 7, às 16h (horário de Brasília), em Anfield. Na outra semifinal, no dia seguinte, o Ajax entra em campo, em casa, com vantagem diante do Tottenham, depois de ter vencido a ida por 1 a 0, em Londres.