Há dois anos, Brasil era campeão olímpico no futebol pela primeira vez

Um dos maiores sonhos do futebol brasileiro se tornou realidade há dois anos, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após empate por 1 a 1 com a Alemanha no tempo normal e na prorrogação e vitória nos pênaltis, a seleção brasileira conquistou a medalha de ouro olímpica pela primeira vez, no dia 20 de agosto de 2016.

O time estava reforçado com Neymar, Renato Augusto e o goleiro Wéverton, e tinha como técnico Rogério Micale. Na campanha até a medalha, foram dois empates por 0 a 0 com África do Sul e Iraque, nas duas primeiras partidas da fase de grupos. Na terceira partida, vitória de 4 a 0 sobre a Dinamarca, o que garantiu o time com a primeira colocação da chave.

A seleção chegou à final com vitórias sobre Colômbia (2 a 0) e Honduras (6 a 0), nas quartas e semifinal. A decisão foi com a Alemanha, que atropelou o Brasil por 7 a 1 na semifinal da Copa do Mundo em 2014.

Na final, Neymar fez o gol de falta, e Meyer empatou no segundo tempo. Nos pênaltis, as oito primeiras cobranças foram convertidas. Petersen, artilheiro alemão no torneio, fez a quinta cobrança e Wéverton defendeu. Então Neymar converteu e garantiu a primeira medalha de ouro olímpico. Essa foi a quarta final da seleção em olimpíadas – medalha de prata em 1984, 1988 e 2012.