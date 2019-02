Há 45 jogos sem perder, Dínamo de Zagreb enfrenta Bayern na Alemanha

O Dínamo de Zagreb está se destacando no cenário europeu. Há 45 jogos sem perder, o clube chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões e agora tem o maior desafio desta série, contra o Bayern de Munique, na Alemanha.

O clube croata não perde desde novembro de 2014, quando saiu de campo derrotado pelo Astra Giurgiu, na Romênia. Desde então, em 45 jogos, o clube não foi derrotado uma vez sequer. A derrota por 0 x 1 naquele momento, eliminou a equipe crota, que ainda venceu o Celtic, pelo torneio na última rodada.

Contudo, no Campeonato croata e na Copa da Croácia, o time saiu-se campeão invicto. Naquela temporada, após a derrota na Romênia foram 14 vitórias e seis empates no Campeonato Croata; uma vitória na Liga Europa, três vitórias e dois empates na Copa da Croácia e uma vitórias e dois empates em amistosos. Neste ano, são seis vitórias e cinco empates no Campeonato Croata; uma vitória na Copa da Croácia, três vitórias e três empates nas Eliminatórias da Liga dos Campeões; uma vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões; e uma vitória e um empate em jogos amistosos.

Com essa conta, o clube está invicto há 45 jogos oficiais e há 50, contando os três amistosos do período. O clube lidera novamente o Campeonato Croata e agora coloca à prova sua qualidade em jogo contra o Bayern, em Munique. Na primeira rodada, contra o Arsenal, em casa, o time croata passou pelo desafio.

Veja a série do Dínamo de Zagreb:

Campeonato Croata: 31 jogos, 20 vitórias, 11 empates

Copa da Croácia: 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates

Liga dos Campeões (classificatória): 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates

Liga dos Campeões: 1 jogo, 1 vitória

Liga Europa: 1 jogo, 1 vitória

Amistosos: 5 jogos, 2 vitórias, 3 empates

Total: 50 jogos, 31 vitórias, 19 empates

Oficial: 45 jogos, 29 vitórias, 16 empates