A abertura da Copa do Mundo da Rússia acontece nesta quinta-feira, mas para muitos a lembrança de Claudia Leitte surgindo de um enorme globo e do exoesqueleto perdendo protagonismo para um ônibus ainda está fresca. Há quatro anos e um dia, em 12 de junho de 2014, acontecia na Arena Corinthians, em São Paulo, a abertura da Copa do Mundo do Brasil. Tradicionalmente, a cerimônia não costuma ser longa e nem altamente elaborada, ao contrário do que acontece durante os Jogos Olímpicos, quando a festa é uma atração à parte, mas a abertura no Brasil foi particularmente criticada e virou piada na internet. Fosse pelo clima tenso na política – as manifestações de junho de 2013 ainda estavam frescas na cabeça de muita gente –, a irritação com os gastos públicos com a competição ou simplesmente pelo espírito zoeiro do brasileiro, cada segundo da cerimônia virou meme nas redes sociais.

Com intenção de homenagear a natureza do Brasil, a artista belga Daphne Cornez batizou o espetáculo de “Tesouros do Brasil: suas pessoas, sua natureza e o futebol”. Com esse título, já dava para imaginar que ia ter muita árvore, bichos e outros elementos que remetessem ao “exótico” que os europeus imaginam ver no Brasil. Não deu outra, mas o público conseguiu ver graça nas árvores gigantes que mais pareciam os ents de O Senhor dos Anéis e nas pessoas vestidas de samambaia.

E os ENTS representando a nação nerd desse Brasil?! :3 pic.twitter.com/fB77158wbM — artista. (@iamhalfblood) June 12, 2014

Parece piada, mas tem gente vestida de samambaia na abertura da Copa. — Ieda Marcondes (@iedamarcondes) June 12, 2014

Um momento que deveria exaltar o passado do Brasil e homenagear a comunidade indígena do país acabou virando piada por um motivo curioso: carregado no alto, em uma canoa, um bailarino vestido como índio estava preso ao barco por um cinto de segurança.

E aquela canoa com cinto de segurança? Índio moderno! #Copa2014 — Lucas A. Peruffo (@lucasperuffo) June 12, 2014

manja o indio na canoa de cinto de segurança; safe first pic.twitter.com/7ToHX4Zjhz — Dimas Francisco (@dimaxjr) June 12, 2014

No barco do índio tem cinto de segurança , padrão fifa até pros índios — Jonathan (@SwizzBreeze) June 12, 2014

Em seguida, um enorme Globo no centro do estádio se abriu e de lá saiu ninguém menos do que Claudia Leitte cantando Aquarela Brasileira em ritmo de olodum. Logo depois, surgiram Jennifer Lopez e Pitbull para acompanhar a brasileira em We Are One, a música oficial do mundial. Quase nada na performance passou incólume aos olhos dos produtores profissionais de memes – Claudia foi comparada à personagem infantil Galinha Pintadinha por causa de seu body azul e Pitbull virou piada pela calça “pula-brejo” branca que escolheu para a ocasião.

sobre Claudia Leitte cantando na Copa hoje… pic.twitter.com/xgDbQWGd8Y — Jefferson Costa  (@jeffersonline_) June 12, 2014

Eu tava assistindo Harry Potter antes, daí mudei pra Abertura da Copa… Nada mudou pic.twitter.com/AYnc1k0RxX — Federico Devito (@federicodevito) June 12, 2014

melhor parte do dia foi ver o pitbull com uma calça anti enchente do rio negro — bia (@ritchaiker) June 12, 2014

nao sei oq foi melhor nesse jogo, o neymar caindo sozinho ou a calça q o pitbull vestia — vick (@pqpshinee) June 12, 2014

Momento muito esperado pelo público, o chute inicial dado por um rapaz paraplégico com a ajuda do exoesqueleto desenvolvido pelo neurocientista brasileiro Miguel Nicolelis após mais de dez anos de estudo não saiu como o esperado. Quem via a transmissão pela Globo acabou perdendo o chute – justo na hora em que ele acontecia, a emissora decidiu dividir a tela e mostrar a chegada do ônibus da seleção brasileira ao estádio.

Ainda to super decepcionada com a falta de atenção dada ao exoesqueleto 😔 — Luisa Assis (@Luisa_assiis) June 12, 2014

O genial exoesqueleto usado pelo rapaz que daria o primeiro chute infelizmente se perdeu na transmissão da abertura. Uma pena. — Fernando Meirelles (@fmei7777) June 12, 2014

MTO BOM O EXOESQUELETO UM PASSO CRUCIAL PRA CIENCIA GANHOU 2 SEGUNDOS NA TV — BRAZIL CARALHO 🇧🇷 (@fransuel) June 12, 2014

No Facebook, Alceu Valença resumiu a cerimônia de abertura como “pobre, insossa e beirava ao ridículo” – e recebeu mais de 100.000 curtidas. “A nossa diversidade cultural que é VIVA, ALEGRE e ESPONTÂNEA foi representada por uma palidez mórbida, plastificada”, disse. “Agora, sobre a música que representa a Copa do Brasil, tenho a dizer: um arranjado vergonhoso. Sonoridade medíocre que não tem nada a ver com a gente. Será que temos que carregar a vida toda esse complexo de vira-latas e sermos carne de segunda?”