Guto Ferreira é o novo treinador da Chapecoense

Horas depois de confirmar a demissão de Gilson Kleina, a Chapecoense já anunciou seu mais novo treinador, Guto Ferreira, que estava sem clube desde o mês de junho, quando deixou o Bahia. O treinador de 52 anos terá sua segunda passagem pelo clube, que dirigiu entre 2015 e 2016.

Em sua primeira experiência em Chapecó, assumiu a equipe no mês de setembro, após a demissão de Vinícius Eutrópio. Dentre seus principais feitos, destacam-se a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro de 2015 e a conquista do Campeonato Catarinense de 2016. Também dirigiu a primeira partida internacional oficial da equipe, válida pela Copa Sul-Americana de 2016.

A missão atual de Guto Ferreira é semelhante à de quando assumiu o cargo em 2015: livrar a Chape de um possível rebaixamento à Série B. Após as 17 primeiras rodadas do Brasileirão 2018, o clube ocupa a 16ª posição, a primeira fora da zona do rebaixamento. São 18 pontos ganhos, apenas um a mais que o Santos, primeiro clube do Z4.