Gustagol agradece elogios de Mourinho e promete manter ‘humildade’

O técnico José Mourinho não poupou elogios a Gustagol durante a transmissão da partida entre Corinthians e Racing nesta quinta-feira, 14, pela Copa Sul-Americana. Comentarista da DAZN, o português chegou a brincar após o empate em 1 a 1, com o gol do centroavante aos 43 minutos do segundo tempo.

“Vou parar de elogiar o Gustagol. O seu agente deve estar esfregando as mãos”, disse o ex-treinador de Manchester United, Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão e Porto.

Na entrevista coletiva depois do jogo, Gustagol foi informado sobre os comentários de Mourinho e fez questão de agradecer. “Fico muito feliz pelo elogio. Quero agradecer ao Mourinho, mas é continuar com essa humildade, não deixar subir à cabeça, seguir firme e forte para ajudar os companheiros”, disse.

Previsão

Autor de seis gols em nove partidas de um time que fez oito gols no todo no ano, Gustavo chegou a afirmar que previu que marcaria no lance. “Confiança é tudo mesmo. Se pegar minha leitura labial, eu falei para o Henrique e o Manoel abrirem espaço, porque eu ia fazer o gol”, contou, aos risos. “Procurei aprender e treinar bastante depois que saí daqui. Esperava muito por esse momento, graças a Deus as coisas vem dando certo”, concluiu.

Na temporada de 2018, Gustagol, de 24 anos, esteve emprestado ao Fortaleza, onde conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro com o clube. Foi artilheiro do Campeonato Cearense, com 18 gols, e marcou trinta gols em 45 jogos oficiais na temporada, terminando o ano como artilheiro do Brasil no ano.