Guilherme Arana chega à Atalanta para jogar a Champions League

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, envolvido em algumas especulações na janela da transferências, foi anunciado nesta quarta-feira, 28, como reforço da Atalanta, equipe italiana que disputará a Liga dos Campeões pela primeira vez em 2019. O clube da cidade de Bérgamo confirmou a contratação por empréstimo, com opção de compra no final do contrato, junto ao Sevilla.

Nenhum valor foi revelado, mas estima-se que tenha sido fixado entre oito e nove milhões de euros (até 41,4 milhões de reais). Nas redes sociais, a Atalanta publicou um vídeo no qual o jogador revelado pelo Corinthians aparece assinando o contrato.

O jogador de 22 anos já estava treinando separado dos companheiros, visto que não fazia parte dos planos de Julen Lopetegui para a temporada do Sevilla. Arana chegou ao clube espanhol em janeiro de 2018, depois de o Sevilla desembolsar 11 milhões de euros junto ao Corinthians, onde o jovem se destacou na campanha do título brasileiro de 2017.

Na Espanha, Arana não correspondeu às expectativas: disputou 25 jogos em um ano e meio, 20 como titular. Agora, porém, ele terá a chance de jogar a Liga dos Campeões com a Atalanta, já que o time ficou em terceiro lugar na última edição do Campeonato Italiano.