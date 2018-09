Guia dos Europeus de PLACAR chega às bancas em setembro

O tradicional Guia dos Europeus da Revista PLACAR chega às bancas neste mês de setembro, com novidades dos principais campeonatos do Velho Continente. Os Campeonatos Espanhol, Inglês, Italiano, Francês, Alemão e Português terão destaque especiais, com números, informações, novidades e principais contratações dos clubes.

Haverá também uma apresentação dos dois torneios intercontinentais: a Liga dos Campeões e a Liga Europa. As páginas referentes ao maior torneio de clubes do mundo, a Champions League, traz os grupos da primeira fase e números da competição.

PLACAR chega às bancas por 15 reais.