Guia do Brasileirão 2020: as atrações da PLACAR de agosto

Vai começar, enfim, o Campeonato Brasileiro de 2020. A bola começa a rolar no sábado, 7, com três meses de atraso e sob circunstâncias atípicas: é o Brasileirão do ano da pandemia de coronavírus, com portões fechados e encerramento previsto apenas para 2021. Como manda a tradição, PLACAR preparou um guia completo das séries A e B. A edição de agosto chega às bancas a partir da próxima sexta-feira 14, e já está disponível para dispositivos iOS e também Android.

Clique aqui e assine PLACAR com preço especial, a partir de 8,90 reais por mês!

Os guias são uma das mais esperadas tradições de PLACAR — desde o princípio, em 1970, os fiéis leitores correm às bancas, os assinantes perguntam na portaria do prédio se a revista já chegou, há quem procure exemplares com os amigos. As tabelas, indispensáveis para o acompanhamento semanal das partidas, são ainda mais queridas — mesmo em tempos de internet. Agora, pela primeira vez em cinquenta anos, não publicamos a lista com todos os jogos do Brasileirão.

Pedimos desculpas pelo torto pioneirismo e explicamos: em plena pandemia do novo coronavírus, a incerteza é tão grande que a própria CBF só

anunciou os dias e locais das dez primeiras rodadas. Além disso, existe o risco de a competição ser interrompida em decorrência de novos picos de casos, o que pode levar até ao fechamento de uma ou outra cidade.

É impossível, evidentemente, que todas as partidas sejam realizadas em um único lugar, como acontecerá com as finais da Champions League, em Lisboa, agora em agosto. Este guia, portanto, é diferente. Tem a cara de um torneio inédito, o primeiro com jogos sem torcida. É condição que muda tudo. Embaralha os favoritismos, tira a atenção dos jogadores, deixa tudo esquisito para quem está diante da televisão.

Continua após a publicidade

O fato é que o futebol voltou, talvez cedo demais, mas está aí. Celebremos, com alegria, quase como um direito a um respiro aliviado em um ano estranho, triste, de perdas e de desrespeito das autoridades com a saúde dos cidadãos. O Brasileirão de 2020, tanto da Série A quanto da B, entrará para a história. E não apenas por causa do futebol, todos sabemos.

Assine DAZN | 30 dias grátis para curtir os maiores craques do futebol mundial ao vivo e quando quiser!