Guerrero volta ao Peru e diz que vai lutar por sua inocência

O atacante Paolo Guerrero desembarcou nesta sexta-feira em Lima, no Peru, um dia depois de ver a justiça suíça derrubar o efeito suspensivo que permitia sua atuação desde a Copa do Mundo. O atacante do Internacional se mostrou determinado a provar sua inocência na acusação de doping.

“Estava me preparando para estar em campo domingo, contra o Palmeiras. Mais uma vez, me cortaram as asas. Mas continuo lutando. Às vezes, parece algo estranho, mas trato de considerar como circunstância da vida e sigo lutando”, declarou à TV local Canal N.

Contratado pelo Inter após a Copa da Rússia, Guerrero estaria à disposição do técnico Odair Hellmann para encarar o Palmeiras em casa, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A três dias da partida, a Justiça suíça derrubou um efeito suspensivo concedido à sua punição original. Guerrero foi suspenso por um ano por uso de um metabólito da cocaína, no fim de 2017. Depois de um recurso na Fifa, a pena caiu para seis meses, mas o Tribunal Arbitral do Esporte aceitou novo recurso que o impede de jogar pelos próximos oito meses.