Guerrero pega um ano de suspensão por doping

O Comitê Disciplinar da Fifa anunciou na manhã desta sexta-feira, em seu site oficial, a suspensão do atacante peruano Paolo Guerrero por conta de doping no jogo contra a Argentina pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O jogador ficará um ano parado e perderá o Mundial, o primeiro do Peru em 36 anos.

O jogador testou positivo para substância derivada da cocaína, que é proibida pela Agência Mundial Antidoping (WADA) por ser um estimulante. O teste aconteceu logo após o empate do Peru por 0 a 0 contra a Argentina, em Buenos Aires, no dia 5 de outubro.

Por ter violado o código 6 da Fifa, fica um ano afastado dos gramados, incluindo partidas pelo Flamengo, e poderá retornar somente após o dia 3 de novembro de 2018, quando a suspensão completa um ano.