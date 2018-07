Guerrero está liberado para jogar pelo Flamengo, indica Tribunal da Suíça

Depois de muitos impasses, o Tribunal Federal da Suíça autorizou o retorno de Paolo Guerrero no Flamengo. Nesta segunda-feira, a entidade alegou que o “efeito suspensivo” do recurso interposto pelo jogador contra sua suspensão por caso de doping ainda é “válido”, segundo informações da agência. “Esta é válida enquanto o Tribunal Federal não autorizar outras medidas ou até que se dite uma decisão final”, afirmou o porta-voz do tribunal.

O jogador recebeu do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) uma punição de 14 meses por doping — flagrado com uma substância derivada da cocaína em seu organismo. A pena o tiraria da disputa da Copa do Mundo pelo Peru, seu país de origem. No entanto, no final de maio ele conseguiu, junto ao Tribunal Federal da Suíça, um recurso que permitiu que ele atuasse. No torneio, marcou um gol e deu uma assistência.

No Rubro-Negro, o peruano tem treinado normalmente. Com essa decisão, ele poderá enfrentar o São Paulo, nesta quarta-feira, no retorno do Campeonato Brasileiro. Apesar do imbróglio judicial, o Flamengo se apoia nisso para prosseguir com a escalação regular do jogador, mesmo sem o posicionamento oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).