Guardiola valoriza medalha de prata e diz: “Trabalhar para voltar”

Campeão da Liga dos Campeões da Europa em três oportunidades, sendo uma como jogador e duas como treinador, Pep Guardiola exaltou o vice do Manchester City, que perdeu a final da competição para o Chelsea, neste sábado, 29. O técnico, inclusive, beijou a medalha de prata durante a premiação.

“Foi uma temporada excepcional para nós e foi um sonho estar aqui. Infelizmente não conseguimos vencer. Foi a primeira vez para muitos de nós neste clube. Tentamos, não conseguimos e vamos trabalhar para voltar”, diz o comandante, em entrevista coletiva logo após a partida.

“Não sou inteligente o suficiente para pensar na próxima temporada. Foi uma temporada com 62 jogos e jogamos 61. Foi muito difícil para todos nós, ainda mais por causa da pandemia e tudo mais. Se analisarmos o jogo, é claro que estamos tristes, mas parabéns ao Chelsea”, completou.

Questionado sobre a escalação inicial, que contou com a entrada de Sterling e Bernardo Silva, e com Fernandinho e Rodri no banco, Guardiola poupou seus jogadores de críticas.

“Fiz a melhor seleção, assim como foi contra o Lyon, PSG e Dortmund. Tentei a selecionar da melhor maneira para ganhar o jogo. Os jogadores sabem disso. Fomos excepcionais”, comenta.

Apesar da derrota, o clube de Manchester termina a temporada como campeão do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa.

