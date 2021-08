Guardiola sonha treinar uma seleção e elogia Brasil de Tite: “Fantástico”

A participação de Pep Guardiola em um evento da XP Investimentos pautou as redes sociais nesta quarta-feira, 25. O treinador espanhol, atualmente no Manchester City, mas com currículo vitorioso nas passagens por Bayern de Munique e Barcelona, afirmou que ambiciona treinar uma seleção como próximo passo de sua carreira. Além disso, direcionou elogios ao treinador Tite, da seleção brasileira.

“Uma seleção, sim. O próximo passo será uma seleção, sim, se houver uma possibilidade”, disse o treinador. Atualmente no City e com contrato até 2023, Pep afirmou que não deseja sair do clube antes do fim do vínculo. No entanto, o treinador deixou claro que precisa descansar e se atualizar quando chegar o momento de não continuar no clube inglês.

“Devo ter um descanso depois de sete anos (do Manchester City), preciso parar para ver, aprender com outros treinadores, e talvez tome esse caminho. Gostaria de treinar em uma Eurocopa, uma Copa América, uma Copa do Mundo”, completou.