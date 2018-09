Guardiola se irrita e cancela folga do City (após vitória por 3 a 0)

O Manchester City venceu o Fulham por 3 a 0 no último sábado, em casa, pelo Campeonato Inglês. O resultado foi bom, mas o desempenho do time não agradou o treinador espanhol Pep Guardiola, que decidiu cancelar a folga dos jogadores, programada para domingo. Ele ficou insatisfeito com as chances perdidas na partida.

A notícia foi capa do tabloide inglês The Sun. Guardiola não gostou que as 28 chances de gol criadas pela equipe tenham se convertido em apenas três tentos. “Estou bravo. Decepcionado com meus jogadores, e eles sabem disso”, afirmou o treinador após a partida. “Não posso suportar quando eles erram lances simples, passes e controle de bola”, completou.

Leroy Sané, David Silva e Sterling marcaram os gols da vitória do Manchester City. Entre os brasileiros, o goleiro Ederson e o meia Fernandinho jogaram os 90 minutos. O primeiro foi capitão do time. Gabriel Jesus entrou no lugar de Agüero no segundo tempo, quando a partida já estava em 3 a 0.