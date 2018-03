Guardiola responderá por ‘mensagem política’ em roupa

Pep Guardiola terá de se explicar às autoridades do futebol inglês por um detalhe em sua roupa. O treinador do Manchester City vem usando um laço amarelo, símbolo da luta separatista da Catalunha, apesar de já ter sido avisado de que manifestações políticas são proibidas no esporte. A federação inglesa (FA) abriu um processo disciplinar contra Guardiola por “ostentar uma mensagem política” e o treinador se disse aberto a conversar sobre o assunto.

“Não tive contato com os dirigentes, mas vou escrever uma carta explicando minha posição. Como disse anteriormente, estou disponível para conversar com a FA. Não há problema nenhum”, afirmou Guardiola nesta quarta-feira, em entrevista coletiva. O laço amarelo simboliza um protesto contra a prisão de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol Junqueras e Joaquim Forn, líderes separatistas catalães.

Nascido em Santpedor, na Catalunha, Guardiola vem usando o adereço em todos os jogos e coletivas de imprensa desde o ano passado e tem até dia 5 de março para apresentar uma defesa. Em dezembro, o técnico já havia avisado de que não se importaria em ser suspenso por este motivo.

“Faço isso porque na Espanha pessoas importantes que defendem algo como votar estão presas. É injusto”, disse. “Se querem me suspender, Uefa, a Premier League, a Fifa, tudo bem. Serei suspenso”, afirmou, na ocasião.

Os quatro líderes foram presos de maneira preventiva em final do ano passado acusados de traição e sedição, após o referendo de independência realizado em 1 de outubro na Catalunha, proibido pela justiça espanhola, e a falida proclamação de secessão.

(com agência AFP)