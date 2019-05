Guardiola: ‘Eu e o City seremos destruídos se perdermos o título inglês’

O técnico Pep Guardiola declarou nesta sexta-feira, 10, que ele e o Manchester City serão ‘destruídos’ caso a equipe perca o título do Campeonato Inglês, no próximo domingo, contra o Brighton, fora de casa. O treinador mencionou as duras críticas que o clube recebeu depois da eliminação para o Tottenham, nas quartas de final da Liga dos Campeões.

“Todo mundo destruiu a equipe, destruiu o técnico, destruiu o clube. Nós sabemos que, no mundo em que vivemos, seremos julgados. Então temos de vencer. Há mais pressão porque um erro do nosso lado, um incrível desempenho do outro, um erro do árbitro para nós ou contra nós, podem decidir o título. Em um jogo, tudo pode acontecer”, comentou Guardiola.

O Manchester City precisa apenas de uma vitória na última rodada para levantar a taça do Campeonato Inglês. A equipe venceu os últimos 13 jogos na competição e enfrentará o Brighton, que ocupa a 17ª colocação, não corre riscos de ser rebaixado e não vence desde o início de março. Caso o City tropece, o Liverpool ainda precisaria de uma vitória contra o Wolverhampton (7º), em casa, para ser campeão.

Com o retorno do meia Kevin De Bruyne, recuperado de lesão, o Manchester City enfrenta o Brighton no domingo, a partir das 11h (de Brasília), no Falmer Stadium. No mesmo horário, o Liverpool joga com o Wolverhampton, no estádio Anfield Road.

(Com Estadão Conteúdo)