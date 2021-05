Guardiola escala Sterling e Bernardo Silva no City para final da Champions

Como já é de praxe, Pep Guardiola resolveu mudar sua escalação de última e o Manchester City entrará com duas novidades para a grande final da Liga dos Campeões da Europa. Em relação a última escalação no Campeonato Inglês, quando o clube goleou o Everton por 5 a 0, Raheem Sterling e Bernardo Silva entram nas vagas de Fernandinho e Gabriel Jesus. Outra surpresa é o meia Rodri, que também fica no banco.

Dessa forma, o City entra com a seguinte escalação contra o Chelsea para a partida deste sábado, 29, no estádio do Dragão, no Porto, às 16h (de Brasília): Ederson; Walker, Ruben Dias, Stones e Zinchenko; Gundogan, De Bruyne (c) e Bernardo Silva; Mahrez, Sterling e Foden.

Já o Chelsea segue com a mesma escalação das últimas partidas: Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Kante, Jorginho e Chilwell; Mount, Werner e Havertz.

